USA kaitseministeeriumile alluv militaartehnoloogiate väljatöötamise agentuur DARPA teeb revolutsiooni sõidukite karmil maastikul liikumise vallas. Nende viimane läbimurre kujutab ümmargusi rehve, mis muutuvad vaid kahe sekundiga ja sõiduki peatamist vajamata kolmnurkse kujuga tankiroomikuteks.

Popularmechanics kirjutab, et tankide puhul on kõige olulisemad kolm asja: tulejõud, soomus ja liikuvus. Lahingusõiduk peab omama piisavalt tulejõudu, et vaenlasi hävitada. Sel peab olema soomus, mis kaitseb tabamuste eest. Ning sel peab olema mobiilsus, et vaenulikus keskkonnas manööverdada.

Tankirelvad ja kaitsesoomus on viimase 30 aastaga märkimisväärselt arenenud. Liikuvus aga mitte nii väga. Maastikulahingusõidukitel kasutatakse endiselt kas rattaid või roomikuid, mõlemal oma plussid ja miinused. Roomikud on abiks liival ja karmil maastikul, veljed-rehvid aga pakuvad kiirust teedel.