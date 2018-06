Neitsi on tuntud viksi ja vagura isikuna, kuid sel suvel võiksid end lõdvaks lasta.

Päikesevarjutused ajavad nii mõnegi horoskoobimärgi esindajad peast segi, kuid Neitsi osavõtlikkus ja mõistmine üksnes suurenevad. See aitab sul suve algul andestada ka intrigantidest kolleegidele või lihtsalt äpudele.

Su enese tunded on paraku endiselt vastakad. Ühel päeval naudid stabiilset elu ja paigal püsimist, järgmisel aga januned vabadust. Õnneks armastad sa inimesi, millised nad ka ei oleks. Kui sinu elust on puudu tõsine armusuhe, ära unusta, et selle õnnestumiseks tuleb arvestada ka partneri vaimset poolt. Kasuks tulevad ühised kogemusedki. Osa kuulub juba minevikku, kuid tulevik toob neid õnneks juurde. Kui sind on õnnistatud stabiilse armueluga, võid hakata söögi-joogiga liialdama. Pea meeles: mõõdukus igas eluvaldkonnas!

Särapäevad: 15.–17. juuli, 12.–14. august