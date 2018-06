Ülesmäge vantsimine on enamasti raskem kui allamäge liikumine. Ka on ülesmäge minejate vaateväli kitsam, sest enamasti on nad sunnitud jälgima oma jalge ees toimuvat. Kui liigud ise allamäge ja näed matkalisi ülespoole tulemas, siis astu kõrvale ja lase nad läbi.

Hämmastavalt paljud inimesed ei tea, et ka looduses liikudes kehtivad viisakusreeglid. Lifehacker on pannud kirja matkamehe etiketi ehk rea käitumiskombeid metsarajal või raba laudteel. Nii mõnigi neist pole ainult viisakas, vaid ka matkalisele endale tervislik.

Kui näed looduses hobumatkajaid, siis lase nad läbi ja väldi järskude liigutuste tegemist ja valjusid häälitsusi. Kindlasti ei taha sa metsast kiirabisse sattuda, kuna ehmunud hobune sulle hambad sisse või kabjaga pihta lõi. Maastikuratturid on sinust kiiremad liiklejad ja nendegi osas peaks olema ettevaatlik.

Grupis matkates liikuge hanereas

Sõprade, pere või kolleegidega koos matkamine on lõbus tegevus, aga kui te kambakesi kitsa raja ummistate, siis rikute teiste jaoks lõbu ära.

Ees peaks liikuma kõige aeglasem matkaline

Kui aeglane matkaja, teistest vanem või väsinum, kõige taga liigub, siis võib vabalt juhtuda, et ta eksib ära või saab viga ja keegi ei märkagi seda. Turvalisuse huvides on mõistlik, et aeglaseim inimene kõnnib ees.

Ära tee lärmi

Looduses matkajad tahavad sellega kontaktis olla ja nautida linnulaulu ning metsa kohinat. Keegi ei taha kuulata lärmi, lamedate naljade hõikumist ega telefonist valjult mängivat muusikat. Eriti nõme on muidugi seda muusikat kaasaskantavast kõlarist kostuda lasta. Kui sa kuidagi ilma muusikata ei saa, siis kasuta kõrvaklappe.

Püsi rajal

Kindlasti on sul kiusatus imetleda ägedaid vaateid ja vaadata, kuhu viivad need peaaegu-rajad, aga mõnikord võib õigel trassil püsimine olla eluliselt oluline. Ja sageli – näiteks rabateel – on see oluline ka looduse jaoks, mille sa muidu oma matkasaabastega ära trambiksid. Kui kõik uitaksid väljaspool matkaradu, siis oleks ilus loodus sealkandis peatselt hävinud.

Pausi tegemiseks astu kõrvale

Kui tahad puhata, teha pilti või haarata ampsu süüa, siis astu kõrvale, et teised sinust mööda pääseksid. Veendu, et kõigil on piisavalt ruumi.

Ära jäta endast jälgi

Peamiselt käib see kõikvõimaliku prügi kohta. Kõik, mille jaksasid loodusse tuua, jaksad ka ära viia. Ära jäta loodusse endast midagi peale jalajälgede.

Ütle tere

Matkamine on sotsiaalne tegevus ja viisakas on kaasmatkajaid tervitada.

Liigu mööda heakskiidetud radu