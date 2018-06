„Made in China” tempel autol võib tulevikus saada koostekvaliteedi sünonüümiks. Volvo globaalne disainijuht Robin Page soovitab loobuda iganenud mõtteviisist, et Hiina toodang on vilets: seal ehitatud autod on juba praegu paremad kui Euroopa omad. Geely Automobile´i Lääne turgudele suunatud automargid Volvo, Polestar ja Lynk & Co paistavad linnapildis oma selgelt erinevate disainistiilidega hästi silma. Hoopis põnevam on jälgida, millise kuvandiga need kolm automarki autoostjate teadvusse on jõudnud ning mil moel on ettekujutus ühest või teisest muutunud või kinnistunud.

Volvo, mida sajandi jagu on väärtustatud kui turvalisuse sünonüümi, on kasvamas kaasamõtlevate sõidukite loojaks, Polestar väärib aina rohkem ihaldusväärsete kähkusõitjate Parnassose tippu ning uustulnuk Lynk & Co on puhtakujuline innovatsioon, võludes noori ja nooruslikke uudsete autokasutamise lahendustega.

Euroopas ja eks teistelgi kontinentidel on senini pisut kahtlevalt suhtutud sellesse, et Volvo on oma autotootmist laiendanud mitmele poole Hiinas. „Valmistatud Hiinas” ei ole just kõige ägedam epiteet, mida autot müües hinnasildile lisada. Ent ajad on muutunud. Hiina kvaliteet on juba parem kui ... Intervjuus Austraalia väljaandele GoAuto rääkis Volvo Cars disainiala asepresident Robin Page, et grupi erinevate markide disainistuudiote vahel toimub tihe koostöö, et vältida omavahelist dubleerimist ja brändide olemuse hägustumist. Ning kvaliteedile ei tehta allahindlust üheski regioonis, pigem vastupidi. Page tõdes, et Hiinas toodetavate sõidukite kvaliteet on kõrgemal tasemel kui Euroopa toodangul, mis on Austraalia kontekstis oluline – kõik seal müüdavad mudelid toodetakse järgnevatel aastatel Aasia tehases.