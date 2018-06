Kui sa kehale une andmisega koonerdad, maksad selle eest üsna valusat hinda. Vähene uni on halb mälule ja keskendumisvõimele, tõstab kehakaalu ja on üleüldse kahjulik, kirjutab Men’s Health. Aga isegi siis, kui sa püüad endale võimaldada soovitatava 7-8 tundi und, võib juhtuda, et vähkred tundide kaupa voodis ja oled magamajäämisega hädas. Teadaolevalt kannatab kolmandik täiskasvanutest kohati unetuse käes. Näiteks kohv ja alkohol võimendavad seda – aga vähemalt kaheksa toiduainet võimendavad hoopiski und ja aitavad kergemini magama jääda.

1. Kreeka pähklid

Üks peotäis tund või kaks enne magamaminekut aitab saada kehal unisustunnet tekitavat melatoniini.