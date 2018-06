Kas oleme ehk jõudnud habemevärgi kõrgeimasse tippu? Hakkame äkki sellest näol karvastiku kandmise trendist üle saama? Absoluutselt mitte, märgib Fashionbeans. Kui me millestki üle oleme saanud, siis küsimustest habemetrendi võimaliku lõppemise kohta – see küsimus läks juba aastaid tagasi moest. Habemed on tihedamad ja säravamad kui kunagi varem, näokarvatrend keeldub end trimmida laskmast.

Palju tänaseid mehi tegelevad oma mehelikkuse tunnetuse kindlustamise ja ülekonstrueerimisega ning neile on habe teatava meheliku uhkuse märk. Paljudele muidugi ka moeaksessuaar. Kuni on mehi, on ka habemeid. Aga suur küsimus on ikka õhus: kas naistele üldse habemed meeldivad?

Sellele küsimusele ei saa vastata eitavalt ega jaatavalt, sest habe pole kunagi vaid lihtsalt habe. Teadlaste sõnutsi on see alfaisase domineerimise sümbol, sotsiaalse staatuse näitaja ja see on mõeldud saatma (loodetavalt) seksikaid signaale võimalikele partneritele.