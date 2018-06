Ühtlasi on järgnev valik sobilik ka neile, kel kodus mõni aine otsa saanud, siis on hea teada, millega seda asendada.

Poelettidel on aerosoolide valik ütlemata lai: erinevate tööde jaoks erinevad määrded, puhastusained jms. Kõiki purke ei maksa endale koju viia, aga need kolm universaalset aerosooli, mille kasutusala on väga lai, võiks küll kodus olemas olla.

Multispray ehk universaalõli, mida erinevad tootjad nimetavad oma moodi kas MD100 või WD40 jne. Üldjoones on need kõik mõeldud sarnastesse kasutuskohtadesse nagu metall-, plast- ja kummiosade määrimiseks ning kaitseks korrosiooni eest. Universaalõlil on väga hea omadus tõrjuda vett ja seeläbi on ta sobilik metallpindade kaitseks korrosiooni eest.

Universaalõli tuleb pihustada õhukese kihina kaitstavale pinnale ning pühkida üleliigne õli ära. Selle toote kasutusala on piiritu, tegemist tõesti ääretult universaalse aerosooliga.

Mõned tähtsamad kasutusalad.

Tööriistade õlitamine: raskesti liikuvad näpitsad, mutrivõtmed, murukäärid jne vajavad aeg-ajalt õlitust. Universaalõli on selleks puhuks hea aine, õlitades tööriista liikuvaid osasid ning ühtlasi ka kaitstes korrosiooni eest.

Nagu eelpool mainitud, on sel hea omadus tõrjuda niiskust, seetõttu on soovitav kasutada universaalõli tööriistade metallpindade kaitseks korrosiooni vastu: käsisaed, rehad, labidad ja muud aiatööriistad. Viimaste puhul on see äärmiselt oluline enne talvekorterisse panemist, et kevadel ei vaataks vastu roostes ja inetud tööriistad.

Universaalõlil on ka määrdeomadused, sellega saab õlitada erinevaid mehaanilisi liigendeid nagu näiteks uksehinged jms. Küll aga peab arvestama sellega, et multispray on nakkuv ja seetõttu korjab enda külge tolmu ja mustust.

Universaalõli sobib pihustamiseks muruniiduki, mootorratta jms piibu sisse, et hoida niiskust eemal ja et kontakt oleks maksimaalselt tugev. Universaalõli toimib lühiühenduste vältijana ja niiskuse eemaldajana.

Universaalõli saab kasutada ka kleebiste liimi eemaldamiseks. Pihustage ohtralt õli kleebise või liimijääkide peale, laske õlil toimida ning seejärel hõõruge lapi või paberiga pinnalt jäägid maha. Vajadusel korrake protsessi. Uskumatu, aga see toimib!

Tööd tehes on paratamatu, et käed määrduvad, kuid mida teha, kui seep on otsas või pole lihtsalt käepärast võtta? Universaalõli on sel puhul abiks, toimides hästi mustuse ja määrdunud käte peal. Pihusta pisut peopessa, hõõru mustus laiali ja pühi pärast käed puhtaks.