Kui leidsid kusagil lennupileti, mille hind on muudes portaalides palju kõrgem, peaksid olema skeptiline. Väljaanne Which? vahendab Suurbritannia tarbijakaitseameti muret selle kohta, et viimasel ajal on suurenenud taoliste juhtumite arv, kus klient ostab soodsa pileti, kuid on hiljem sunnitud juurde maksma või seisnud vastamisi muude probleemidega.

Tegemist on eelkõige väikeste reisivahendajatega, mis saavad läbi suurte otsingumootorite nagu Skyscanner, Kayak ja Momondo laia auditooriumi. Näiteks šantažeeris veebileht Checknfly ühte London-Vancouveri pileti ostnud klienti. Naine maksis pileti eest 470 eurot, kuid sai järgmisel päeval nõude, et peab veel 90 eurot maksma, sest muidu tema lend tühistatakse. Oma teadaandes kinnitas Checknfly aga, et tegelikult oli vaja juurde maksta 180 eurot, kuid nad olid valmis poole enda kanda võtma. Klient keeldus juurde maksmast ning broneeris pileti British Airwaysi kaudu.

Teisel kliendil oli ebameeldiv kogemus Gotogate’iga, mille kaudu sai Indiasse 227 eurot soodsamalt. Lennujaama saabudes teatati kliendile aga, et tal polegi lennukis kohta. Esialgu keeldus Gotogate abistamast, kuid maksis teise lennu eest siis, kui ajakirjanikud kontakteerusid.

Muide, Gotogate kasseerib eraldi ka klienditoe eest. Näiteks kui tahta premium-kliendituge, siis tuleb välja käia 23 eurot ja kui hõbe-kliendituge, siis 13 eurot.