Iiri lennufirma Ryanair avaldas soovi teatud mõttes „Eestit teha“ ehk keelata lennujaamade baarides enne kella kümmet hommikul alkoholi müük. Põhjuseks oli hiljutine vahejuhtum, kus grupp mürtsumeestest reisijaid põhjustasid lennu ümbersuunamise.

20-liikmeline seltskond pidi lendama Dublinist Ibizale, kuid kolm neist hakkasid Irish Times’i teatel mürgeldama. Lennuk maandus hoopis Pariisis ja purjus möllumehed anti Prantsusmaa politseile üle. Intsidendi tõttu viibis tundide kaupa lennukitäie inimeste õigesse sihtkohta jõudmine.

„Just sel põhjusel kutsume üles olulistele muudatustele lennujaamade alkoholimüügipiirangute vallas, nagu näiteks kahe joogi limiit ühe reisija kohta ja alkoholi mittemüümine enne kella kümmet hommikul,“ teatas pärast intsidenti lennufirma kõneisik Robin Kiely. „On hädavajalik, et lennujaamad viiksid sisse need ennetavad meetmed, et piirata liigset joomist ja probleeme, mida see tekitab, selle asemel, et lasta reisijatel enne oma lende ülemäära juua.“

Dublini lennujaama juhtkond aga leidis, et Ryanairi soovitud meetmed oleksid „liigselt drakoonilised“ ehk üleliia ranged.