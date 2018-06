Teate küll, et näiteks jooksutrenni puhul on kõige raskem see distants, mis jääb diivani ja välisukse vahele. Ning teate sedagi, et on päevi, kus treenimiseks on motivatsiooni justkui võimatu leida: ei viitsi, ei taha, ei jaksa, ei suuda ja üleüldse käigu kogu see trennivärk kus kapsad ja kaalid. Mõnikord aga tundub tõstekang tapvalt raske või jooksukilomeeter lihtsalt nii füüsiliselt kui vaimselt ruineeriv. Men’s Health küsis kuuelt tipptreenerilt, kuidas soovitaksid nemad treenimist häirivatest vaimsetest takistustest üle saada, motivatsiooni leida ja end raskuste kiuste pingutustest läbi suruda.

Kui ootab või käib väga ränk trenn, siis aitab selleks vaimujõudu leida see, kui meenutad endale inimesi, kes on sinus kahelnud, su võimed kahtluse alla seadnud või väitnud, et sina ei saa kuidagi edukas olla. Seejärel ütle endale, et sa oled siin tõestamaks, et haterid eksivad.

3. Jaga trenn astmeteks

Oletame, et sa tahad teha mingit harjutust 55 korda. Sa ei suuda neid korraga teha. tee näiteks 10, 9, 8 ja nii üheni välja ning pea korduste vahel pause.

4. Hinga valust läbi

Leia mingi rütm, mis ühendaks hingetõmbeid ja trennipingutusi, ja keskendu selle rütmi hoidmisele.

5. Tee veel üks samm

Võta iga kuu endale mingi väljakutse, mis paneb sind tõsiselt proovile. Ja mis sõltub just su mõtteviisist, mitte vormist. Vea koormaga kelku või tee muu sarnane jõuproov ja ütle endale, et asi pole mitte selles, kui kiiresti või edukalt sa lõpetad, vaid see, ET sa lõpetad.

6. Kujutle finišijoont