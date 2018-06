Mõnd koju tellitud või söögikohas kaasa pakitud toitu saab järgmisel päeval mikrolaineahjus üles soojendada. Aga mitte friikartuleid, kinnitab Mentalfloss. Mida krõbedamad ja maitsvamad friikad esmakordselt lauale jõudes on, seda nätskemaks pettumuseks need mikrouunis elustades muutuvad. The Kitchn õpetab lihtsat viisi, kuidas järgijäänud friikartuleid nii soojendada, et need ka süüa kõlbavad.

Põhiline on mikrolaineahju üleüldse vältida. Friikartulid on isuäratavad tänu krõbedale kuldpruunile väliskihile ja kreemjale kartulisisule. Selline tekstuur saadakse fritüürimise abil ja vaid paar pööret mikrouunis tekitab sellise niiskuse, mis muudab krõbeda osa laialivalguvaks lögaks.

Et friikartulid jääksid krõbedaks, tuleb luua algsele valmistamisele sarnased tingimused. Kalla pannile kaks supilusikatäit õli iga tassitäie kartulite kohta ja keera pliidiplaadi võimsus kolmveerandi peale. Kui õli kuumusest läikima hakkab, kalla friikartulid üheainsa kihina pannile. Umbes minuti pärast pööra need ümber ja lase ka teiselt poolt pool minutit kuni minut küpseda.

Kui friikad on kenad ja krõbedad, tõsta need tangide või pannilabidaga köögipaberile, et liigsest õlist lahti saada. Kui sa veel vererõhu ja –soonte pärast ei muretse, siis võid enne söömist lisada ka veidi soola. Igatahes vajad nüüd lisaks vaid veel üht mõnusat burgerit. Head isu!