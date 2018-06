Harva on võimalik minna lennureisile, kaks kätt taskus. Pagasiga – olgu siis suure kohvriga või vaid käsipagasiga – juhtub peaaegu alati midagi.

Reisides on suur tõenäosus kokku puutuda pagasiga seotud probleemidega. Paljud mured oleksid aga olemata kui jälgiksime reisile minnes mõnd lihtsat soovitust. Alljärgnevalt kümme nippi, mida on jaganud lennuettevõtted ise.

Moodsamates hub-ides on olemas ka pakiloovutuse automaadid, ent pahatihti läheb masinal midagi nässu ning ikkagi tuleb paluda ja oodata teenindajate abi.

Teatud lennufirmade puhul võid sa vahetult enne pardaleminekut kogeda kontrolöri hävitavat pilku ja kuulda iroonilist „proovime selle pagasi nüüd mõõtudesse suruda” käsku: näiteks Air Balticu puhul on peaaegu kindel, et kohver või kott tuleb enne pääslast pääsemist üle mõõta, kui see teenindajale vähegi kahtlane tundub.

Ja kui sa siis närvitsedes – lennureis põhjustab jätkuvalt suurele osale inimestest stressi – oma kohvrit kohe nõutud raami suruda ei suuda, lendab teenindaja peale nagu raisakull ning hakkab nõudma pagasi eest lisaraha.

Seega, probleemide puudumise üle kurta ei saa ei enne lendu, lennu ajal ega ka sihtkohta jõudes. Lennukis võib pagas lahtisest luugist sülle kukkuda, see ei pruugi pakisahtlisse mahtudagi, mõni kaasreisija võib seda nätsutada või viib pardateenindaja selle üldse kuskile teise kohta.

Kui aga evida optimistlikku, see-eest humoorikat eelhäälestust (juhtub kõigiga, mitte ainult sinuga) ning järgida lennukompaniide jagatud kümnest nõuandest kasvõi kolme, muutub reisimine oluliselt mugavamaks ja stressivabamaks.

1. Võta vähem asju kaasa

Kõige lihtsam võimalus pagasi kadumist ja hilinemist vältida on reisida ainult käsipagasiga. Enamik lennufirmasid lubab salongi võtta ühe ühiku käsipagasit ja ühe isikliku eseme.

Lisaks on eritingimused lapsekäru, turvahälli, muusikariistade, kaamerate ja meditsiiniliste abivahendite reisijateruumi kaasa võtmise kohta. Nendega võiks end aga enne reisi kurssi viia. Abi saab lennuettevõtte infotelefonilt.

2. Tee oma kohver kergemini märgatavaks

Kui kõik kohvrid on ühtemoodi mustad, siis tee midagi selleks, et sinu kohvrit oleks kergem nende seast leida – näiteks võib olla kasu värvilisest paelast käepideme ümber või mõnest kleebisest kohvri küljel.

Kui reisid rohkem kui ühe kohvriga, siis need enamasti üksteise järel pagasilindile ei jõua – seetõttu on eristuvatest tunnustest nende tuvastamisel kindlasti abi.

3. Pane oma kontaktanded kirja

Paljudel kohvritel on spetsiaalne koht aadressilipiku jaoks. Pane sinna kirja oma nimi ja kontaktandmed. Kui kirjutad aadressi, siis ikka sellise, kuhu tuleks kohver toimetada juhul kui sinu ja pagasi teed on kogemata kombel lahku läinud.

Abi on sellisest meiliaadressist, millele ka reisi ajal ligi pääsed. Nutikas oleks sama info ka kohvri sisse panna. Pisikese aadresskleepsuga võiksid olla varustatud ka kõik need asjad, mis on väärtuslikud ja reisivad eritingimustel: muusikariistad, jalgratas, kaamerad jms.