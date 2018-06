Tootjainfo: „Päike, vesi ja soojus loovad ideaalse suvemeeleolu! Meie õlle saladus on magus-hapukas, sidrun, mis teeb kõigile nautlejatele pika „Lemon Pai“.“

Aroom ... oi, see paneb naeratama! Särtsakalt, lustakalt, kutsuvalt kihistav ja lustlev, hapukas ja magusakas, kommine ja sidrunine.

Esmamekk on kerge ja magusakas ... vähese hapuka sirinaga, aga põhitoon ikkagi magus. Keskmaitse on kuivapoolne, hapukas, klaaskomme ja sidrunibeseed meenutav. Lõppmaitse jääb samasugusele, limonaadi ja sidruniga kaeraküpsise sugemetega mängujoogi tasemele. Järelmaitse meenutab korraks, et jook vist siiski õllede hulka kuulub, kuiv humalane silitus keelepäral mõjub eelneva magusa pillerkaari hulgas nagu täiskasvanud mees, kes korraks tüdrukute sünnipäevatuppa sisse piilub.