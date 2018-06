Hollywoodi filmides see lihtsalt juhtub: silmad kohtuvad, käed põimuvad ja ühel hetkel heidab paarike rannaliivale. Tegelikkuses on sellisel spontaansusel karm hind. Vähemalt mingit kaitset on vaja, et rannal rullumine ei muutuks katastroofiks. kaitset nii liiva kui ka näiteks suguhaiguste ja soovimatute laste eest. Suur saunalina takistab liiva pugemist intiimsetesse piirkondadesse. Teine saunalina võiks olla teie katmiseks sel juhul, kui mingi turistigrupp samasse kanti uitama satub. Niisked salvrätikud aitavad pärast seksi kõikvõimalikust sodist puhtaks saada. Ka oleks tore, kui kasutatud kondoomi äraviimiseks oleks kaasas väike plastikkott. Oleks päris kole, kui järgmisel päeval jookseks rõõmus mudilane oma leiuga vanemate juurde: „Emme ja issi, vaadake, ma leidsin õhupalli!“

Öö on ilmselt parim aeg. Päevavalges on täiesti privaatse ja inimtühja ranna leidmine päris raske, ikka ja jälle satub just valel hetkel lähedusse mõni seltskond piknikupidajaid või niisama uitajaid. Ka on öösel vähemtõenäoline, et justkui maa seest tekib politseinik, kes vahistab teid sündsusetu käitumise eest.

(Karli Saul/Scanpix)

3. Ideaalsed tingimused

Noh, ilmselgelt suvi. Talvine rannaseks on krõbedavõitu. Ilm võiks olla soe ja kuiv ja tuul piisavalt vaikne, et mitte teile liiva silma keerutada. Ka meri võiks olla piisavalt vaikne, et ootamatu laine teid kaasa ei viiks. Ka ei tasuks minna seksima liiga kaugele tsivilisatsioonist – nii võivad teid ohustada röövlid, vihased püssiga maaomanikud või teised rannal seksijad.

Mis poosi puutub, siis on misjonär siinkohal liiga liivane. Eelistatuim on ilmselt kauboitüdruku asend. Ka koerapoos töötab hästi, kuid tasakaalu hoidmine võib pehmel liival olla veidi raskendatud.

4. Asukoht

Mida eksootilisem, seda ägedam. Tavaliselt. Parim rand, kus seksida, on selline, kust sind ei saadeta selle tegevuse eest aastateks vangi. Dubai seega ei sobi.

5. Vesi