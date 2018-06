Vanasti oli iga mehe tööriistakastis aukohal haamer, tänapäeval aga ei mõtlegi ükski mees töö peale enne, kui tal on käepärast akutrell. Allolevast videost näeme, et see tööriist võib olla päris multifunktsionaalne.

Akutrelli ja kõverakskeeratud naelaga saab kiirendada tungraua kasutamist; trelliga saab käitada hakklihamasinat; sellele liimitud magnet on hea kruvide hoidja; poldi-mutri, plastkorgi ja nuustiku abil saab teha akutrellile puhastamise ja poleerimise ketta; sellega saab EPO-liimi segada, mune vahustada ja pliiatsit teritada – ning veel palju muud.

Video vastu on muide poole aastaga huvi tuntud ligi 9,2 miljonit korda.