Kevadisel Genfi autonäitusel esmaesitletud uue põlvkonna Peugeot 508 on selle autoaasta üks oodatumaid uustulnukaid.

Põhjusi pea kurvalt ärapööramiseks on mitu – esiteks suurepärane, klassikute vääriline disain, teiseks sõiduomadused, kolmandaks kvaliteet ning neljandaks hind ja baasvarustuse tase, mis teeb au noobelsegmendiski.

Peugeot sihib oma lipulaevaga ilmselgelt noobelsegmenti, sest peamine konkurent kõikjal Euroopas – VW Passat – jääb olenemata püüdlustest seekord kaugele seljataha.

„Passat, paki asjad,” on üsna asjakohane hüüatus, sest kui esmane emotsioon on lahtunud, jääb ostjale näpu vahele üksnes hinnasilt. Ja kuninglik lõvi teab, mida sellele sildile kirjutada tuleb.

Peugeot 508 alghind 27 700 eurot ei tundugi ehk üleliia odav, kuniks läbi pole loetud varustuse nimekirja. 180 HJ jõuallikas, uus 8-käiguline automaatkast, kohanduv püsikiirushoidik, korralik kahetsooniline kliimaseade, detailideni läbinämmutatud juhikeskne kokpit, …

Vabandust, mis praegu loetlemata jäi!? Paljugi. Ühesõnaga. 508 astub uksest väärikalt ja annab kohe kaasa selle, mida kasutajal kõige rohkem päriselus vaja läheb. 27 700 eurot. Fleet autod said just praegu täiesti uue tähenduse.

Siiski-siiski, miks just Volkswagen Passat asjad pakkima peaks? Aga sellepärast, et tagant trügivad peale oluliselt ägedamas varustuses, enamasti ka parema välimusega ning palju odavama hinnaga kvaliteetautod.

VW, mis juba mõnda aega tegeleb kõige muu kui identiteedikriisist väljatulemisega, kaotab järjest positsioone, ennekõike oma sõsarmarkidele Škodale (Superb) ja Audile (A6). Ligidal on allajäämine ka Toyotale (Avensis) ning Kiale (Optima). Uskumatu seegi, et Volvo on VW kandadel. Ja nüüd tuleb Peugeot 508 ...

Automaailmas pole praegu vist teist nii heitlevat märki kui VW. Tõsi, rahvas hindab seda ikka kõrgelt, aga kui ostmiseks läheb, vaatab pigem mujale. Igavus ei ole enam hinnas, Škoda on uus Volkswagen ning kõik ülejäänud margid on igal juhul põnevamad.

Ja siis tulevad prantslased oma lõviga ja keeravad omakorda nuga haavas. 27 700 eurot sellise auto eest, mille tegijate nimed kirjutatakse tulevikus tõenäoliselt Pininfarina 406 Coupé kõrvale – ise ka usute või!?

Jah, usuvad. Meedias on Peugeot 508 juba tituleeritud uueks klassikuks, aasta autoks, fenomeniks ja disainiimeks. Eestis oleme tagasihoidlikumad; mis siin ikka suuri sõnu teha, ootame tegusid. Esimesed eeltellimisnädalad peavad tooma selguse, kas kaunite sedaanide uus tulemine saab tõeks.