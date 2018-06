Ameeriklaste Esquire andmetel seisab Euroopa silmitsi tõsise õllenappusega. Põhjuseks pole äärmiselt janused jalgpalli MMi fännid Venemaal. Ega britid, kes äsjase kaotuse järel lohutuseks oma pubid kuivaks jõid. Aga just Inglismaal ja võimalik et mõnel pool mujalgi paistab humalamärjukest tõesti lähiaegadel vähemaks jäävat.

Humalast ja odrast Euroopas puudust pole. Küll aga on õllepruulidel häda piisava koguse süsihappegaasi saamisega. CO2, mis teeb õlle mullitavaks ja kihisevaks, kipub sel suvel olema defitsiit. CNBC teatel panid mitmed Euroopa liidu suuremad süsihappegaasi tootjad suve algul tehased remonditöödeks kinni. MMi arvestades pole see ajastus just väga hea. Ja arvatavalt lööbki CO2 nappus kõige kõvemini Ühendkuningriiki.

CNBC teatel tunnevad suuremad Euroopa õlletootjad juba pitsitust. Baare ja restorane varustav suur toidu hulgimüüja Booker on juba kehtestanud ratsioonid: ühe kliendi kohta 10 kasti õlut ja maksimaalselt viis kasti siidrit ning limonaadi. Heineken on hoiatanud pubisid, et Amsteli ja John Smithi õlut hakkab vähem saada olema. Ka UK suurim pubi Wetherspoons võtab menüüst mõned õlled välja.

Esquire resümeerib, et ilmselt on praegu päris hea aeg hakata veinisnoobiks.