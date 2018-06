Kui veel üsna hiljuti oli Leedus möödapääsmatu, et kohalikud inimesed eestlaste üle nalja heidavad – eeskätt meie väidetava põhjamaise aegluse, et mitte öelda „pikkade juhtmete“ pärast –, siis nüüd kuuleb noid nalju üha harvemini. Ja kui keegi seltskonnast sedasorti huumorit viljelda püüabki, tundub kõigile, et ta on ajale jalgu jäänud. Ent mitte kunagi enne seda, kui Leedugi saja-aastaseks sai, pole seltskonnas nõnda ohtrasti olnud kuulda nostalgilisi heietusi teemal, et kunagi laius Leedu riik Musta mereni välja.