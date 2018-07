Laupäeva varahommikul pakub Wrocławi raekoja plats sõna otseses mõttes värvikirevat vaatepilti. 28 kõikvõimalikku Porsche mudelit kõikvõimalikes värvides – seda iga päev juba ei näe. Aga no ega Porsche ka iga päev oma ümmargust aastapäeva tähista.

8. juunil sai Saksa sportautotootja Porsche 70 aastat vanaks. Sel puhul peeti üle kogu maailma hulk temaatilisi üritusi nimega „Sportscar Together Day“. Toomas Vabamäe tegi kaasa Lõuna-Poola maaliliste küngaste vahel toimunud tähesõidu.

Wrocławi raekoja plats kirjati Porschedega ära tänavu 9. juuni hommikul just selleks, et 300-kilomeetrise tähesõiduga aastapäeva ära märkida.

Sileesia, autosõidufanaatiku unistus

Wrocław ja Poola edelaosa üleüldse – tuntud ka kui Alam-Sileesia – on maastiku poolest sõidumõnu otsiva autojuhi unistus.

Wrocławist lõunasse, Tšehhimaa piiri poole jääv ala oma mõõdukas kõrguses ja parajalt ümaraks lihvitud mägedega veel eriti.

Kuni Teise maailmasõjani kuulus see ala Saksamaale ning sakslased jõudsid sinna ehitada hulganisti põnevaid maanteid.

Täpselt samasuguseid, nagu „päris“ Saksamaal: väikestest klompkividest, korralike äärekividega, mis kulgevad pöögimetsade vahel siksakitades mäest üles ja alla.

Igatahes on mulle videotest ja ajakirjalugudest jäänud kindel veendumus, et sellised teed on Sileesias olemas.

Tegelikult olen ma sealkandis seigeldes niisugustele teedele ka sattunud, aga kuna alati on olnud vaja kuskile õigeks ajaks kohale jõuda, pole kunagi olnud mahti sõitu nautida. Seekord peab kõik teisiti olema!

Marsruut viib meid esialgu Wrocławist edelasse Walbrzychi (mäletate veel mõne aasta tagust meediakära, mille kohaselt just tolle linna lähedale tunnelisse olevat peidetud natside kullarong?) poole.