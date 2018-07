Sandaalid valgetel sokkidel, nokats või seenelkäimise kübarik peas, jalas šortsid ja seljas mingi suvaline XXXL T-särk ja rinnal fotoaparaat. Umbes nii kujutame ette klassikalist Saksa turisti. Märkasite, et miski oleks kirjeldusest justkui puudu? Õige: turisti kuvandiga on aastakümneid käinud kaasas puusadele toetuv kõhukott.

Kogu see komplekt, kõhukott kaasa arvatud ja eriti just see, pole kunagi moodne olnud, hoopis vastupidi. Vähegi stiilist ja välimusest hoolivad mehed on alati vältinud kõhukotti nagu katku.

Suvel 2018 hõiguvad kõik meestemoe väljaanded justkui ühel häälel: kõhukott ehk bum bag ehk belly bag ehk fanny pack on in. AGA: ühe olulise nüansiga. Nimelt peaks seda kandma risti üle rinna ehk sisuliselt õlakoti stiilis. Nii on nähtuse nimi cross-body bag või road man bag ja enam ei tekita kõhukott kubeme ja naba piirkonnas loksudes kandjale visuaalset lisakõhtu. Või selja taha lükatuna lisatagumikku.

Stiiligurud soovitavad kõhukoti üle rinna kandjatele järgnevat: see aksessuaar võiks olla tugevat värvi või erksa trükimustriga. Ning arvestades kõhukoti minevikku, võiks poes vaadata selliseid kotte, mis on kerge või isegi rohkem kui kerge vintage-olemusega.

Ja mõistagi soovitatakse tuntud disainerite ja tootjate loomingut: Nike, Adidas, ASOS, Gucci, Louis Vuitton. Milliseid risti-üle-keha kotte meestele soovitusena välja tuuakse, vaata näiteks Fashionbeans’ist SIIT.