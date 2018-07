Nii ikooniline Jaapani superauto Nissan GT-R kui ka Italdesign saavad 50 aastat vanaks – ja esimest juubelit tähistatakse eriliselt pöörase GT-Ri eriversiooniga.

Maxim kirjutab, et Aasia autotootja ja näiteks Lamborghini Huracan Zerouno loonud custom-masinate ehitaja Italdesign esimene koostöö põhineb käesoleva aasta Nissan GT-R NISMOl. Italdesign on masina juba niigi erilisi omadusi rõhutanud, andnud näiteks kapotile ilmekamat joont, tõstnud rattakoopaid ja madaldanud katusejoont.

Autole on nii sisse kui välja maitsekalt lisatud kuldset värvi ja näiteks istmeid katab parim must Itaalia nahk. Mootori kallal on insenerid demonstreerinud oma F1 kogemusi ning pannud kokku 3,8-liitrise V6, mis annab välja 720 hobujõudu.

Kõigi aegade vingeimat Nissan GT-Ri vaata näiteks SIIT või allolevast videost.