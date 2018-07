Turistide hulgas populaarse Kariibi mere saare Barbadose külastamine kujuneb veel kallimaks – üsna lühikese etteteatamisajaga avalikustati, et alates 1. juulist tuleb majutusasutustel koguda suuremat turistimaksu.

Turistimaks sõltub majutusasutusest ning selle tärnide arvust, jäädes vahemikku 2 ja 9 eurot öö kohta, kirjutab Daily Mail. See tähendab, et näiteks neljaliikmeline pere, kes peatub 12 ööd luksushotellis, peab maksma lausa 206 eurot lisaks. Perekondade jaoks, kes on oma puhkuse broneerinud varem, tähendab see ilmselt olulist hoopi reisieelarvele.

Alates 1. oktoobrist lisandub veel üks maks – kõik, kes lendavad Barbadoselt väljapoole Kariibide piirkonda, peavad maksma 70 dollari ehk 60 euro suuruse summa.

Uued turistimaksud lõi Barbadose uus peaminister Mia Mottley. Barbados on alates 2009. aasta majanduskriisist siiamaani olnud majanduslikes raskustes.