Hispaania linnast Murciast Inglismaale Dorseti suundunud lennuk rappus tehnilise rikke tõttu lennu ajal nii tugevalt, et reisijad pidid korduvalt hirmuhigi pühkima.

„Alguses tundus see olevat tavaline turbulents. Siis aga läks lennuk järsku täiesti vaikseks ning anti teada, et neil on tehniline rike, mis mõjutab juhtimist,“ kirjeldavad pensionärid.