Kardisõit oli ainuke tegevus, mille poisid broneerisid. „Kõik ülejäänu on puhtalt nii, kuidas juhtub,“ ütleb Kris. Kas ka Hiiumaale ja Saaremaale plaanitakse jõuda heale õnnele lootes? Kris teab: „Ma uurisin praamipiletite kohta, järjekorrad ei ole tegelikult pikad. Kui nädala sees minna, siis vahet ei ole.“

Timmo Mustonen, Kermo Toots, Kris Laarmann, Vladislav Tomassov, Siim Loost ja Marten Susi on Tartu noormehed, kes alustasid esmaspäeval Eesti ringreisi. Esimese üllatuse said nad juba enne väljasõitu: Lange motokeskuse uuel kardirajal sõitmine jääb kehva ilma tõttu ära. See reisiselle ei morjenda ning nad loodavad sealt läbi käia tagasiteel.

Ringreis Eestis – millal siis veel, kui mitte suvel! Kuus Tartu poissi võtsid enda suvest nädala, et teha kahe autoga Eestile peale 1700kilomeetrine ring. Kas nad kehva suveilma ei pelga? „Nalja teed? Me oleme eesti mehed!“ ütleb Kris Laarmann.

Krisi perel on seni olnud traditsioon suviti mööda Euroopat tuhandeid kilomeetreid läbi sõita. Ju seetõttu ei tundugi pöörane esimene sõpradega reis just nii pikal marsruudil nagu 1700kilomeetrit ette võtta. Eeskätt Eesti avastamise kohta arvab Kris: „On viimane aeg teha Eestile suur tiir peale ja näha oma kodumaad. Järgmistel aastatel võib välismaale minna.“

Eeltööna on poisid märkinud kaardile 31 punkti, kuid nendest ei pruugita kinni pidada. Kui teel olles midagi huvitavat silmatakse, siis külastamata see koht ei jää. Eesmärk on siiski Eestit avastada.

Eestis õnneks jätkub põnevaid kohti, mida külastada. Nimekirjas on näiteks mõni muuseum, Viivikonna kummituslinn, Narva promenaad, Äntu järved, lossid, mõisad, tuletornid ja isegi Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster.

Sihtpaigad otsiti välja internetifoorumitest ja turismilehtedelt. Kris tõdeb: „Põhimõtteliselt nii tuligi välja, et kõik turismikohad on Eestis ranniku lähedal ja Kesk-Eestis ei ole mitte midagi.“

Ööbida kavatsevad noored telkides. Ilma ei kardeta, aga kui peaks juhtuma, et telgis magada on võimatu, siis on alati võimalus öö autos mööda saata. Majutuskohta läheksid nad tõesti alles viimasel võimalusel. Kris nendib: „Me ei jõua kõige eest ka maksta.“

Kõhutäidet kavatsevad nad nii ise valmistada kui ka osta tanklast või poest. „Võib olla käime korra kuskil ilusas restoranis. Mul näiteks on Hiiumaal ära märgitud Kalana Sadamaresto, see on vist päris lahe koht,“ räägib Kris.

Reisi jooksul loodavad poisid ühiselt Eestit tundma õppida, palju pilte teha ja oma seiklusi teistega jagada. Kuigi esimene ühine väljasõit pole õigupoolest alanudki, loodetakse järgmistel aastatel autoga näiteks Saksamaale minna.