Veli V. Rajasaar oli üks neist õnnelikest, kes Audru ringrajal sai proovida Honda kahe kähkusõitja – Type Ri ja NSXi – võimekust. „Vihkad või armastad, vahepealset varianti ei pakuta,” on autori järeldus.

Kiiresti – mis on esimesed sõnad, mis Sulle Hondaga seoses pähe tulevad? Civic? NSX? VTEC? Type R? Kõik need on Honda ajaloos märgilise tähtsusega ning kuigi tundub, et mingi Honda-omanike kontingent (khmm, peerupurkidega löristajad) on võtnud oma südameasjaks need unustuse hõlma pühkida, oskab õige autohoolik neid jätkuvalt hinnata.

Ning Honda luges vähemasti käputäie autohoolike mõtteid ja korraldas Auto24ringil ürituse, mis hõlmas kõiki neid legendaarseid sõnu. Nimelt on Civic Type R läbinud põhjaliku uuenduse ning Type R klubi kõige värskem liige on kuumaks aetud ja valmis rajarekordeid püüdma.