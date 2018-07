Raseerimine võib olla ebamugav ja isegi valus, kui seda lohakalt teha – rääkimata sellest, et pealiskaudne habemeajamine pole sageli efektiivne ning jätab üksikuid pikemaid tüükaid. Men’s Fashion Magazine on pannud kirja seitsmeosalise juhendi, et mees saaks oma näo ilusti ja valutult siledaks kui beebipepu.

1. Habeme pehmendamiseks loputa nägu põhjalikult sooja veega

Karvade pehmemaks muutmiseks võib kasutada ka raseerimiseelset õli, aga vesi on odavam ja samuti piisavalt hea.