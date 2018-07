Pärnus asetseva kohaliku mängustuudio Gamecan loodav „Overstep“ on Level1 huviorbiidis olnud pikalt. Tõsi, viimasel ajal oleme olnud pigem vaikses ootusärevuses, et mis mänguga juhtunud on. „Overstep“ on olnud arenduses 2015. aastast alates, 2016. aasta lõpul korjati arendusprotsessi kiirendamiseks hoogu aga Kickstarteri vahendusel, kus loodeti koguda 100 000 €. Kahjuks jäi antud eesmärk saavutamata. Nüüd, peale pikemat vaikust, saame mängust uuesti rääkida: Gamecan on kokku kogunud 300 000 € väärtuses investeeringuid ning loodab 9-12 kuuga Steam Early Access programmi vahendusel mängijateni jõuda. Kuigi „Overstepi“ arendust alustati juba kolm aastat tagasi, nimetab stuudio tegevjuht Marten Palu naljatades eelnevat tööd pigem turu-uuringuks ning lisab, et tõsine uus eesmärgistatud arendustöö algas mõne kuu eest.

„Oleme mõnda aega üpris vaiksed olnud, et samm tagasi astuda ja oma sihtgrupiga võimalikult palju suhelda. Usume, et oleme jõudnud mängudisainini, millel on muude tulistamismängude seas oma koht,“ lisas Marten. Hetkel ainsa mängulaadi peamine eesmärk on pakkuda publikule meelelahutust, ühendades omavahel akrobaatilise liikumise ja üksikisikuvaates märuli.

„Overstepi“ arendustegevuse eestvedaja Marten on alati olnud tõsimeelne mängur, kuid sellest enam on ta südames ettevõtja. „See mõte, et saaksin ehk mõne aasta pärast Pärnus kolmekümnele kohalikule mängutööstuses tööd pakkuda, toob naeratuse näole. Pärnu kui kodukoha suure armastajana, on mulle väga tähtis siia uusi võimalusi luua ja linna arendada,“ lisab Marten.