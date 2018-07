Naiste õiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja #metoo ajastu. Mis on see, mis tänapäeval defineerib meest – mida tähendab meheks olemine 21. sajandil? Milline võiks olla „uus mehelikkus“? Psühholoogiaspetsialist ja eneseabiraamatute autor Dain Heer leiab, et meheks olemine seisneb valikutes. Meil kõigil on valikud, nende abil saab muuta kõike ja ükskõik mida. Mees peaks tegema valiku kõike ümbritsevasse austusega suhtuda – ja eeskätt iseendasse. Heer toob AskMen’is välja neli nippi selliste valikute tegemiseks.

Kas sa usaldad ennast kui meest? Paljude meeste puhul on vastus eitav. Juba varakult puutume kokku sellega, et emad, õed, tädid ja teised naised ei suuda mehi usaldada. Väga sageli võtame selle mõtteviisi omaks ja hakkamegi uskuma, et mehi ei saa usaldada. Aga ükskõik kui palju sind ka ei arvustataks, ei suuda see arvustamine sind mõjutada, kui sa ise end väärtustad ja ennast usaldad.

Alustuseks märka enda väärtust. Tunnista endale, et sa panustad. Võta omaks, et sa oled kingitus maailmale just sellisena, nagu sa oled, mitte sellisena, nagu keegi arvab, et sa võiksid olla. Alusta enda usaldamisest.

Ole enda eest tänulik

Õigele mehele meeldib ta ise, ta on tänulik selle eest, kes ja mida ta on. Mis oleks, kui ärkaksid hommikul üles, vaataksid peeglisse ja ei näeks end kriitilise pilguga? Mis oleks, kui oleksid pidevalt enda eest tänulik? Isegi siis, kui asju tuksi keerad. Kui palju lõbusam oleks elu, kui sa suudaksid midagi lolli tehes enda üle naerda, selmet end liiga tõsiselt võtta?

Mida me endale teadvustame, see kasvab suuremaks. Kui hakkad keskenduma asjadele, mille eest oled tänulik, siis ilmub välja veel selliseid. Hea viis avastamiseks on hakata pidama päevikut ja panna iga päev kirja asju, mis sulle meeldivad ja mille eest oled tänulik.

Ole valmis eksima

Kui sa pole veel märganud, siis perfektsionismi pole olemas. Kuna me idee kohaselt peaksime alati teadma õigeid vastuseid ja alati tegema kõike õigesti, siis jäävad paljud mehed end järeleandmatult kritiseerima.

Aga mis oleks, kui sa oleksid valmis eksima? Kui sa oled sina ise, siis võid tehtud vigade üle naerda ja neid rahulikumalt võtta.