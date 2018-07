2018. esimese poolaasta müüduimate mudelite nimekiri on üle Euroopa ühtlaselt ühesugune: Eestis populaarne Škoda Octavia napsab esikoha neljas, Volkswagen Golf, mis siinmail esikümne keskel aeg-ajalt figureerib, koguni viies riigis.

Turu-uuringute ettevõtte JATO Dynamics pani riikide kaupa ritta Euroopas tänavu esimesel poolaastal kõige populaarsemad automudelid.

Müügihittide tabelist paistab selgelt välja, et seal, kus olemas omamaine autotööstus või mälestus mõne margi algupärast, eelistatakse osta ehedat, kohalikku kaupa. Volkswagen on tegija Saksamaal, Škoda muidugi Tšehhis, Seat Hispaanias ning Rumeenias on suurim lemmik Dacia Logan.