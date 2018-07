Tuleb välja, et iga oma kalliste käsitööõllede tervise pärast muretsev tsivilist saab hankida endale sõjaväemeedikute tarbeks loodud kuulikindla külmakasti, mis muuhulgas kannatab ka näiteks autost väljakukkumist. Tõsi küll, sellisel moel loksutada saanud jooke pole mõistlik niipea avada.

Maxim kirjutab, et Speedbox Endurance-40 on sisuliselt hävitamatu konteiner, mida kasutavad USA sõjaväe eriüksused, õhujõudude parameedikud ja mereväe pommirühm. Võib arvata, et ükski väga viltu lendu läinud iseseisvuspäeva- või uusaastarakett sellele liiga ei tee, sest külmakast kannatab näiteks auto taga loksumist ja peab sisuliselt vastu isegi mürsukillu tabamusele.

Maxim aga märgib, et seda ca 150-liitrist mahutit saab ju kasutada ka selleks, et grillpeol hoida jääkülmana terve seltskonna joogid. Speedbox on õhu- ja veekindel, sel on killukindel polümeerkonstruktsioon ja sõjaväestandarditele vastavad alumiiniumist lukustusplaadid. Ka kümnetollised polüuretaanist rehvid on päris toekad ja kannatavad kõva koormust.

Ja ilmselt maailma kõige karmim külmakast on täiesti saadaval ka tsivilistidele – selle eest tuleb küll välja käia 575 dollarit ehk ca 490 eurot.