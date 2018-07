Belfasti Queen'si ülikoolis tehtud ja meditsiiniajakirjas PLOS Medicine avaldatud põhjalik uuring tõi hirmutavaid tulemusi: nädalas rohkem kui viie alkoholikoguse tarbimine suurendab märkimisväärselt vähki haigestumise ja sellesse suremise riski.

BroBible vahendab, et uuringus osales kokku 100 000 inimest, kes kümme aastat tagasi olid vanuses 50ndate keskpaigast kuni varaste 70ndate eluaastateni. Dekaad pärast uuringu algust loeti tibud kokku ja leiti, et napsisõpradest uuringualustel esines rohkem pahaloomulisi kasvajaid ja lisaks surid nad nende kätte teistest kergemini.

Meesteväljaanne BroBible tuli siinkohal küll üsna erapoolikule järeldusele: need alkoholist läbiimbunud valged hiired hakkasid seega surnult maha langema 60ndate keskpaigast kuni varaste 80ndate eluaastateni. Ehk just umbes sellises vanuses, kui ühe tavalise meesterahva mõistus hakkab vingerpusse mängima ja ühel päeval avastab ta end uuesti mähkmeid kandmas.

Kui sa nüüd värised, et see iganädalane kuuspakk sind peatselt surnukuuri saadab, siis saad vähemalt parastada. Teadlased leidsid, et ka üsna mõõdukad napsitajad, kes tahavad kauem elada, peavad märkimisväärselt oma joogikoguseid vähendama. Leiti, et kõige väiksem vähki haigestumise risk oli neil, kes pruukisid vaid pool jooki päevas – ehk ühe väikse õlle kahe päeva kohta.

Alkohol on vähi riskifaktoritest suuruselt kolmas. Rohkem tekitavad vähki suitsetamine ja rasvumine. Õigupoolest ongi vaid 5% kõigist vähijuhtumitest seotud alkoholiga. Ehk: kui igal aastal diagnoositakse USAs 1,7 vähijuhtumit, siis 86 000 neist on põhjustanud õlu ja viin.