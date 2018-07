Volvo tutvustas 4. juulil maailmale oma M-i ehk mobiilsuslahendustele pühenduvat allüksust. Nii, nagu loete, nii ongi: Volvo uue brändi nimi on M. Lihtsalt M. Asjasse on segatud ka Rootsi tuntuim autojagamisplatvorm Sunfleet. Volvo oma M debüteerib uuel kevadel.

M on kavandatud nutika rakendusena, mis suudab koguda andmeid kasutajate vajaduste, eelistuste ja käitumisharjumuste kohta ning saadud info põhjal kohandada end konkreetse inimese jaoks sobivaks. „Liikumine on vabadus,” deklareerib M ja püüab kasutaja õlgadelt võtta omamise koorma.

Volvo M ehk lihtsalt M debüteerib Rootsis ja Ameerikas 2019. aasta kevadel ning see on mõeldud ennekõike linlastele, kelle autokasutuse paradigma on viimaste aastatega oluliselt muutunud. Auto omamisele eelistatakse suurlinnades järjest rohkem vajaduspõhist rentimist või autojagamist ning ühenduvusteenused on aina tähtsamad auto valikul.

„Volvo Cars on muutumas enamaks kui pelgalt autotootjaks. Me mõistame, et linnaelanikest autoomanikud on muutmas oma eelistusi traditsiooniliste auto omamise võimaluste osas. M on üks osa meie pakutavast lahendusest. Oleme muutumas otseselt tarbijale suunatud teenuste pakkujaks, mida väljendab ka meie uus missioon ‘Freedom to Move’,” kinnitab Volvo Cars´i president ja tegevjuht Håkan Samuelsson.

Volvo oma M töötab uudse iseõppiva tehnoloogia kallal, mis peab tulevikus selgitama välja kasutajate vajadusi, et pakkuda rohkemat kui vaid infot selle kohta, kus klient oma sõiduki kätte saab.