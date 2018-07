Gambrinus leidis, et see Belgia saisoon on veider ja hea, aga tekitab kindlasti omajagu õlakehitusi.

Lux (Põhjala / Stigbergets , Eesti / Rootsi), pdl 0,33 l, alc 6,8% vol. Ratebeeri liigimääratlus: „Saison“.

Tootjainfo: „An contemporarily hopped extra-pale beer co-fermented by Belgian Saison and New England ale yeast“.