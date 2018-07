Kui sa pead aias grillpidu ja tahad poest avariiulilt ostetud leiged või isegi soojad joogid kiiresti jahedaks saada, siis on parim lahendus jahutuskast või kasvõi jääga täidetud pesukauss. Art of Manliness pakub välja mõned nipid, et jahutusefekt oleks võimalikult efektiivne.

* Kõige vähem efektiivne meetod on asetada joogipudelid ja –purgid suure jääkoguse pinnale. Nad ei jahtu sedamoodi korralikult ära. Ka ei tasu pudeleid sügavale jää sisse matta – seal kaevavad inimesed külmetavad oma käed ära, kui tahavad jooki võtta.

* Pudelid-purgid võiksid olla jääsupis püsti ja nii, et kael või ülaosa ulatub jääst välja. Alaosa (kus on jook) jahtub kenasti läbi, aga kaelast või purgi ülaosast saab kenasti haarata.

* Mõjusam kui puhas jää on 80:20 segu jääst ja veest.

* Kui jookide mahajahutamisega on väga kiire või need on eriliselt soojad, siis võta iga paari minuti tagant õrnalt pudelikaeltest ja keeruta neid jääsupis. Nii saab juba jahtunud sisu paremini jahutada veel leiget osa jookidest.