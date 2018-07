Neli aastat tagasi tõestas hübriid-superauto, et bensiinimootoritele on veel ruumi, aga uus BMW i8 rotster viib BMW elektrifitseeriva nägemuse märksa kaugemale. Sellist asja nagu maailma parim auto ei ole olemas, märgib GQ. Aga i8 saab tänapäevases mõistes „parimusele“ üsna lähedale. Lähemale kui kunagi varem, sest i8 on saadaval ka kaheistmelise lahtise sportauto ehk rotsterina. Elektril sõites on see vaikne ja suudab läbida umbes 48 km. 2014. aasta kupee sai hakkama umbes 32 kilomeetriga. I8 näeb ka neli aastat hiljem välja nagu tulevikuauto. See on pistikhübriid, mitte täiselektriline. Kes teavad midagi 70ndate ideeautodest, märkavad auto juuri ja naudivad masina esteetilist julgust.

Z-kujuline katus on kokkuvolditav 16 sekundiga ja BMW teatel kasutati selle loomisel 3D-trükki. Süsinikkiust kere on piisavalt kange, et mitte vajada lisatugevdusi, mida enamasti lahtiste autode kered vajavad.

GQ randevuu selle rotseriga sai alguse Nice’i lennuväljal, järgnes 500 km sõitu keset eikusagit ja päev Euroopa parimatel teedel. Elektrimootor annab nüüd välja 141 HJ (12 rohkem kui eelmine mudel) ning polsterdab kenasti isikupärast 1,5-liitrist kolmesilindrilist turbobensiinimootorit. Koguvõimsus on enam kui piisav 369 HJ (kõik näitajad on esitatud BHP-des ehk võimsusena koos jõukaoga, mitte dünamomeetris otse mootorilt mõõdetuna – toim). Suhteliselt kõhnukestel rehvidel seisev i8 peaks tootja kinnitusel võtma kütust 2,1 liitrit saja kilomeetri kohta (päriselus 7,1 l) ja CO2 näitaja on 42 g/km. Proovisõitja kinnitusel on auto võrgutav nii 40 kui 240 km/h kiirusel. Väle, tormakas ja kiire mõtlemisega. Kui intelligents on seksikas, siis on see ilmselt kõigi aegade kuumim superauto.