See jubin mõõdab väljalaskesüsteemis põlemata hapniku kogust ja aitab kindlaks teha, kui palju kütust kasutatakse. Neid sensoreid on autodel enamasti kaks kuni neli tükki ja asendamist vajav tehakse kindlaks töökojas autot arvutiga ühendades.

Ilma ette hoiatamata ja ilma mingite lisaselgitusteta – näidikuplokis süttib mootorit kujutav tuluke ning ajab autojuhi närvi. Enamasti tähendab see tüütut ja kallist külaskäiku remonditöökotta, aga mõnikord saab murest ka oma jõududega üle. Kui märgitulega just ei kaasne näiteks mootori või terve auto süttimine. Jalopnik pani kirja viis levinud mootori märgutule süttimise põhjust ja ka lahendused neile probleemidele.

Aja jooksul kattub sensor õlise tuhaga ja vigasena suurendab muuhulgas nii kütusekulu kui ka heitgaaside kogust. Osadel autodel on sensorite asukohad manuaalis kirjas ja ise vahetatavad. Kui sul manuaali, oskusi või viitsimist pole, siis vii auto siiski töökotta. Sest vahetamata sensor võib lõpuks tuua kaasa vajaduse vahetada välja katalüsaator ja tolle hind on juba hoopis teine klass.

Kütusepaagi kork on lahti või vigane

Võiks arvata, et sel korgil pole mingit väga suurt tähtsust, aga on küll. Kui kork ehk kaas on lahti või mõrane, siis lekivad kütuseaurud ja kogu kütusesüsteem võib vigaselt tööle hakata. Suurenevad kütusekulu ja heitgaaside kogus.

Kui tuli süttib kohe pärast tankimist, siis on viga lihtne leida ja kõrvaldada: kontrolli esimese asjana korki ja keera see kõvemini kinni. Kui kork on mõrane või vigane, siis osta paari euro eest uus.

Katalüsaator on rikkis

Katalüsaator vähendab heitgaaside kogust, töödeldes süsinikoksiidi ja teised mürgised gaasid vähem kahjulikeks. Kui „katt“ on omadega läbi, siis kasvab kütusekulu ja auto hakkab aeglasemalt liikuma.

Korrapärase autohoolduse puhul ei peaks katalüsaator rikki minema, aga seegi aegub. Kui katalüsaator on omadega läbi, siis on väljavahetamine vältimatu ja see pole odav töö.

Õhulugeja andur vajab vahetust

Õhulugeja andur ütleb auto kompuutrile, kui palju peaks see mootorisse kütust suunama. Vigase sensori puhul hakkab auto ootamatult seiskuma ning mõistagi suureneb taas kütusekulu.

Andur hakkab sageli streikima valesti paigaldatud või ammu vahetamata õhufiltri pärast. Too filter tuleks vähemalt kord aastas välja vahetada.

Teoreetiliselt on võimalik katkise MAF anduriga nädalaid või isegi kuid sõita, aga siiski tasub see vidin ära vahetada. Kui oled natuke osavamate kätega, ei käi see ka sul endal üle jõu.

Süüteküünlad ja juhtmed vajavad vahetust