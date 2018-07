Lennupiletite hinnad kõiguvad ja sõltuvalt sihtkohast ning ostmise ajast võib hinnavahe ulatuda sadadesse eurodesse. Lifehackeri teatel avaldas reisisait CheapAir äsja värske uuringu, milles oli just pileti ostmise aja seisukohast analüüsitud 917 miljonit erinevat lendu.

Uuringu andmetel sai 2017. aastal osta odavaima lennupileti 70 päeva enne reisi. 2016. aastal oli magusaim hetk 54 päeva enne lendu. Keskmiselt oli aga parim lennupileti ostmise aeg siiski 70 päeva enne lennujaama siirdumist.

Talvel on piletit soodne osta 62, kevadel 90, suvel 47 ja sügisel 69 päeva enne lennuki õhkutõusu.

Mis aga puutub legendi, et teatud nädalapäevadel on lennupileteid soodsam osta, siis märkis CheapAir, et see ei vasta eriti tõele. Sõltuvalt nädalapäevast kõiguvad hinnad keskmiselt vaid vähem kui kahe euro ulatuses.

Aga selles on vahe sees, millisel päeval sa lendad. Odavaimad lennupäevad on teisipäev ja kolmapäev, aga kõige kallimad lennud toimuvad pühapäeviti.