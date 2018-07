Päikese käes võib autokabiini ununenud joogipudelist saada võimas suurendusklaas, mis sõiduki paari minutiga leegitsema paneb. Alljärgnevast videost on näha, kuidas füüsika lohaka autoomaniku üle võidutseb.

Pudelist võib päikese käes saada isevärki suurendusklaas ja edasine on juba füüsikatunnist tuttav (juhul, kui midagi koolitarkusest ikka meeles on). Siinjuures ei ole oluline mitte õues valitsev kuumakraad, vaid päikesepaiste: õige nurga all langev päikesekiir võib tulekahju süütada ka veebruarikuus.

Pallikujuline paharet