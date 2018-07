Et vedelik ja kreemid võivad käsipagasis olla maksimaalselt 100 ml suurustes pudelites, me juba teame. Peagi võidakse aga keelata ka pulbrite käsipagasis kandmine, Ameerika Ühendriigid alustasid juba nende põhjalikumat kontrollimist.

Alates 30. juunist kontrollitakse Ameerika Ühendriikidest väljuvatel rahvusvahelistel lendudel hoolsamini pulbrite olemasolu – võimalik, et loobuda tuleb pulbritest, mida on potsikus korraga rohkem kui 350 ml, kirjutab Loney Planet. See tähendab, et turvatöötajatel on õigus taolisi pulbreid kontrollida ning vajadusel keelduda pardale lubamast.

Väidetavalt on põhjalikuma kontrolli põhjuseks see, et pulbreid võib kaasreisijale näiteks näkku pihustada ning seeläbi vigastada.