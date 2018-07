Ameerika iseseisvuspäeva ehk 4. juuli eel hakkas väike Texase osariigi ajaleht The Vindicator avaldama sotsiaalmeedias väljavõtteid Ühendriikide iseseisvusdeklaratsioonist. Selline süütu tähistamine läks kenasti ... kuni Facebook blokeeris kümnenda postituse lehe uudisvoost kui vihakõne.

Uproxx kirjutab, et väljaande enda teatel tsenseeris sotsiaalmeediagigant järgneva iseseisvusdeklaratsiooni lõigu: „Ta on õhutanud meie vahel sisemisi lahkhelisid ja püüdnud ässitada meie rajamaade elanike kallale halastamatud indiaani metslased, kelle tavaline sõjapidamise viis on eranditult kõigi tapmine, hoolimata nende vanusest, soost või olukorrast.“

Facebook võttis Vindicatoriga ühendust ja vabandas oma teo eest. Sotsiaalmeediakanali teatel eemaldati postitus eksikombel – ja taastati kohe, kui sellele tähelepanu juhiti. „Me töötleme igal nädalal miljoneid teateid ja mõnikord lähevad asjad ka nihu,“ kirjutas Facebooki esindaja Vice News’ile.

Mitmed USA väljaanded on selle loo valguses leidnud, et tegelikult ei teinud Facebook postitust kustutades midagi valesti või eksikombel: konkreetne 1776. aastast pärinev lõik on tõepoolest rassistlik vihakõne Ameerika pärismaalaste vastu.