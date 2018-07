Kõikide asjade tegemiseks on õige viis ja vale viis, märgib Popularmechanics. Oletame, et sul on vaja Jeep, mille mootor on väsinud, ja sa tahad mootori kere küljest ära saada. Kui tahad seda tööd valesti teha, siis rohkem valesti ei saa kui meetodil „mässime rihma ümber mootori, seome teise otsa puu külge ja paneme 100 km/h ajama“.

Aga sellest hävingust tehtud video vaatamist on muidugi väga raske lõpetada. BleepinJeepi mehed püüavad saada selgust küsimuses, kas piisavalt tugeva rihma ja õige kiiruse abil on võimalik Jeep Grand Cherokeest mootor kätte saada. Matemaatiliselt ehk teoreetiliselt peaks olema, nagu on kinnitanud selgitanud Engineering Explained’i teadusspetsialist Jason Fenske. Aga nagu videost selgub – mootor jääb väga kangekaelselt oma kohale.

Kui tahaksid sellist ettevõtmist ise proovida, siis pane tähele olulist asjaolu: surmavalt ohtliku sõidu ajal pole autos ühtki inimest.