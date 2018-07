14 fotot

"Selle Nach Ambassadoriga sõitis 2009. aastal Johnny Depp filmis „Public Enemies“ (“Populaarsed vaenlased“). See on hea gängsterite auto: kui tavaliselt oli Ambassadoridel küljel kolm akent, siis sellel on kaks, et maffiaboss end tagaistmel varjata saaks,“ tutvustab Laitse rallipargi turundusjuht Meelis Raudleht musta iluduse Hollywoodi tausta. (Laitse RallyPark)