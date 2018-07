Taas on selgunud, millised maailma linnad on kõige kallimad, kus elada. Ning kõige rohkem raha ei kulugi New Yorgis, Londonis või Hongkongis.

Selgub, et kallimaks paigas on Atlandi ookeani saarel Bermudal asuv Hamiltoni linn, kus elab vaidi veidi üle 1000 elaniku, kirjutab Daily Mail.

Uuring näitas, et just Hamiltoni elanikud peavad kõige enam kulutama transpordile, toidule ja muule eluks vajalikule. Selgus ka, et just Hamiltonis on kõige kallimad restoranid.

Bermuda pealinnale järgnevad pingereas viis Šveitsi linna: Zürich, Basel, Lausanne, Bern ja Genf. Seitsmendal kohal on Islandi pealinn Reykjavik ja kaheksandal taas Šveitsi linn Lugano. Esikümne lõpetavad kaks Norra linna: Stavanger ja Oslo.