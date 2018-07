Kariibi mere saarele Belize’ile kuuluv Belize’i Vallrahu eemaldati UNESCO maailmapärandi ohustatud paikade nimekirjast.

Belize’i Vallrahu on oma 300 kilomeetriga suuruselt maailmas kolmas vallrahu, kirjutab Lonely Planet. See on koduks ligi 1400 erinevale liigile, mille hulka kuulub ka palju ohustatuid. Lisaks oletatakse, et seal on veel tuhandeid avastamata liike.

UNESCO paigutas Belize’i Vallrahu ohustatud paikade nimistusse 2009. aastal, kui Belize’i valitsus otsustas lubada nafta kaevandamine merest. See oleks aga kahjustanud tõsiselt ökosüsteemi. Pärast nii kohalikke kui rahvusvahelisi vastukampaaniaid otsustati plaanist 2017. aasta detsembris loobuda. Seetõttu eemaldati see ka UNESCO ohustatud paikade nimistust.

Igal aastal käib Belize’i vallrahus snorgeldamas ja sukeldumas umbes 130 000 turisti. See on ligikaudu pool riiki külastavatest välismaalastest.