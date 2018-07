Seksinäljas mehed peavad Eesti suurimas seksifoorumis Iha.ee olema ekstraettevaatlikud, sest sealsed naiskülastajad on avastanud lihtsa petmismeetodi.

Üha rohkem populaarsust koguv intiimteenus veebiporno on jõudnud ka Eestisse ja nii mõnigi meesisik üritab seetõttu pakitsust leevendada Iha.ee foorumis. Naised omakorda nõuavad selle eest sageli vastutasuks raha või kinkekaarte.

Kus liigub aga raha, seal on ka petiseid. Ja nii on viimasel ajal seksihuviliste foorumis sagedased hädakutsungid, kuna mees on kinkinud naisele näiteks Kaubamaja kinkekaardi, kuid siis soovitud videoshow'st ilma jäänud. Kinkekaart on ka seepärast mugav saak, et raha ülekande puhul teaks ohver petise nime, kuid elektrooniliselt edastatav kinkekaart ei jäta sellist jälge.

Politseisse mõistagi nii jubedalt tünga saanud mehed ei lähe, mistõttu tegeletakse seal lihtsalt petiste nimede väljatoomisega.

Õhtuleht soovib siinkohal seksiaplatele noormeestele kainet mõistust ja musi püksi.