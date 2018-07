Hetkel maailma populaarseim videomäng „Fortnite“ on hiljuti sattunud üpriski piraka probleemi otsa. Vaatamata sellele, et teos on tasuta, ujuvad esile suured petuskeemid. Viimaste kasv on lausa nii massiivne, et isegi veebikonstaabel Maarja Punak hoiatab nii lapsi kui ka lapsevanemaid internetis levivate ohtude eest.

Tasuta mängudega kaasneb reeglina mingisugune päris raha kasutav element ning „Fortnite’is“ on selleks V-Bucks – valuuta, mille eest saab mängus kosmeetilisi lisasid osta. Petistel on hammas eriti verele löönud, kuna mängijaskonna keskmine vanus jääb üldiselt noortemate hulka, kellelt on eriti kerge nahka üle kõrvade tõmmata.

Selleks otstarbeks on ringlusesse lastud sõnumitena jagatavad petulehed, mille kaudu jagatakse linki, mis väidab, et kasutajat ootavad ees tasuta kosmeetilised esemed. Sellele klikkides võib aga juhtuda, et heausklik mängija jääb oma kontost sootuks ilma. Tasub olla ettevaatlik ning pidada meeles, et tasuta lõunaid (ega „Fortnite’i“ kostüüme) pole olemas.