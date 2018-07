Jalgpalli MM hakkab üsna pea oma otsi kokku tõmbama, ent vutimaailma suursündmuselt loodetust varem koju saadetud Portugali koondise kapten Cristiano Ronaldo koputab rambivalgusega tegelevale tehnikule õla peale ja käseb valgusvihu taaskord enda peale sättida.

Maailma üks osavamaid pallureid kuulutas värskelt klubivahetusest – üheksa aastat Hispaania klubi Real Madridi eest mänginud mees siirdub uuel hooajal hoopiski pastatoodete sünnimaale Itaaliasse, kus teda ootab Torino Juventus.

Kui Ronaldo enda jaoks on tegemist tulusa lükkega (klubivahetuse küljes ripub 120 000 000€ suurune hinnasilt), siis Electronic Artsi jaoks valmistas too lüke pisemat sorti peavalu. Nende iga-aastase jalkamängu tänavuse sissekande – „FIFA 19“ – turunduskampaania on suures osas seisnud just Real Madridi ridadesse kuuluva Ronaldo õlgadel.

Kindlasti tuleb välja vahetada esikaas, mida Ronaldo juba teist aastat kaunistama asub. Lisaks sellele tuleb mängustuudiol muudatusi sisse viia ka enda narratiivis – fiktiivse pallivõluri Alex Hunteri elu ja tegemisi jälgiv üksikmängukampaania „The Journey“ lõppes eelmises osas sellega, et Hunter liitus Real Madridiga, kus ta asus virtuaalset väljakut jagama justnimelt Ronaldoga.

Tegemist ei ole esimese korraga, mil staaratleedi klubivahetus spordimängudele käru keerab. Mullu pidi 2K Sports pisut rabelema, kuna korvpallimängu „NBA 2K18“ kaanel Cleveland Cavaliersi särgis figureeriv Kyrie Irving otsustas pisut ootamatult hoopiski Boston Celticsi ridadega liituda.