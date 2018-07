Reisifirma Intrepid Travel korraldab tuleval suvel müstikareisi – see tähendab, et ostad reisi, kuid ei tea täpselt, kuhu lähed ja mida tegema hakkad.

Teada on vaid see, et reis kestab 22 päeva ning saab alguse Kasahstanist ja lõpeb Mongoolias, kirjutab Lonely Planet. Mis aga toimub kolme nädala jooksul, mida süüakse ja kus ööbitakse, jääb saladuseks kuni selle hetkeni, mil selle läbi elad. Küll aga lubatakse, et ühel päeval saadbnautida hingematvaid vaateid, teisel aga mõnuleda saunas teadmata kohas.

Grupp koosneb kümnest inimesest ning 4830 eurot maksev reis algab 30. juunil 2019. aastal.

Vaata täpsemalt SIIT!