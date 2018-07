On reisijaid, kes eelistavad alati akna all istuda, teised aga peavad parimaks vahekäigu ääres asuvat istekohta. Mida sa aga arvaksid sellest, kui lennukis polekski aknaid?

Dubai lennufirma Emirates tutvustas esimese klassi sviiti oma Boeing 777-l ning plaani kohaselt saavad seal olema virtuaalaknad, kirjutab BBC. Kõrgtehnoloogia abil loodaks illusioon, et akna taga on pärismaailm.

Mis on aga selle mõte? Lennufirma selgitusel oleks sel moel võimalik valmistada kergemad ja kiiremad lennukid.

Lennuohutuseksperdid on aga sel teemal sõna võtnud. Näiteks on välja toodud, et hädaolukorra puhul peaks inimene nägema lennukist välja.