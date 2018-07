Lonely Planet vahendab värsket uuringut selle kohta, kuhu reisib kõige enam inimesi just puhkama. Selgub, et populaarseim sihtkoht just puhkajate silmis on Dominikaani Vabariigis asuv Punta Cana. 2017. aastal reisis sinna 90% inimestest selleks, et puhata.

Sellele järgnesid Cusco (Peruu), Djerba (Tuneesia), Riviera Maya (Mehhiko), Palma de Mallorca (Hispaania), Cancun (Mehhiko), Bali (Indoneesia), Panama City (Panama), Orlando (USA), Phuket (Tai).